"Ролан Гаррос" перенесли на осень

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Организаторы Открытого чемпионата Франции по теннису "Ролан Гаррос" приняли решение перенести соревнование на конец сентября из-за коронавируса, сообщила пресс-служба турнира.

Турнир серии "Большого шлема" пройдет с 20 сентября по 4 октября. Планировалось, что он в этом году состоится с 24 мая по 7 июня.

Ранее ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) приостановила проведение турниров под своей эгидой до 20 апреля, а женская теннисная ассоциация (WTA) - до 2 мая.