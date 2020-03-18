Запланированные на апрель массовые забеги в Москве перенесли на лето и осень

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Организатор массовых забегов "Беговое сообщество" объявило о переносе первых стартов сезона в связи с угрозой распространения коронавируса.

"В связи с указом Мэра Москвы Сергея Собянина о запрете проведения на территории города Москвы спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий до 10 апреля 2020 года, а также с угрозой распространения коронавируса (COVID-19), команда "Бегового сообщества" перенесла первые массовые старты сезона", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Бегового сообщества".

Речь идет о стартах, которые должны были пройти в следующем месяце: "Апрель", "Быстрый пес" и "Лисья гора". Эти забеги в итоге пройдут 28 июня, 3 и 4 октября соответственно.

По словам директора "Бегового сообщества" Дмитрия Тарасова, на забеге "Апрель" – первом в сезоне – планировалось участие 4500 человек.

"Еще на прошлой неделе мы планировали провести забег "Апрель" на 4500 участников и разрабатывали специальные меры: закупали одноразовые перчатки, заказывали дезинфекторы, продумывали особый порядок старта и финиша, чтобы участники не толпились в кластерах. Руководствуясь безопасностью участников, зрителей, волонтёров и сотрудников, мы приняли непростое решение перенести все апрельские забеги — не только те, которые попадают под последний указ", – сказал Тарасов.

В пресс-службе организаторов забегов отметили, что все участники, которые зарегистрировались на эти старты, будут автоматически перерегистрированы на новые даты. Те бегуны, у которых не будет возможности принять участие в мероприятиях в новые даты, смогут оформить возврат средств.

Ранее в "Беговом сообществе" "Интерфаксу" заявили об отсутствии планов отменять Московский марафон и Московский полумарафон, которые должны пройти в мае и сентябре соответственно.