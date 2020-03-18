У игрока клуба НХЛ "Оттава" диагностирован коронавирус

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава" сообщил о заболевании коронавирусом одного из своих игроков.

"Игрок "Оттавы" получил положительный результат на вирус Covid-19. У игрока были легкие симптомы, и он находится в изоляции", - говорится в сообщении.

Клуб информирует, что с одноклубниками заболевшего и персоналом команды работают врачи, всем игрокам клуба надлежит быть в карантине и следить за своим здоровьем.

Ранее сообщалось, что Национальная хоккейная лига приостановила сезон в связи с угрозой распространения коронавируса.