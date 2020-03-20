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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:54

Олимпийский огонь прибыл из Греции в Японию

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Огонь токийской Олимпиады-2020 в пятницу прибыл в Японию из Афин, сообщают СМИ.

Торжественная церемония передачи олимпийского огня Токио - городу-хозяину летней Олимпиады - прошла на Панафинейском стадионе в Афинах в минувший четверг.

"В соответствии с рекомендациями властей Греции по борьбе с распространением коронавируса, программа церемонии была сокращена и проводилась без зрителей", - сообщила пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

В пятницу специальный самолет, доставивший огонь из Афин, приземлился на базе японских ВВС Мацусима, где началась церемония его встречи.

Вопрос о проведении летней Олимпиады в 2020 году пока остается открытым из-за распространения в мире пандемии COVID-19.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил во вторник текущей недели, что страны "большой семерки" поддержали его идею о проведении "полноценной" летней Олимпиады в Токио в намеченные сроки.

Премьер сообщил журналистам, что в ходе состоявшейся видеоконференции лидеров G7 по проблеме коронавируса он сказал: "Мы делаем все, что в наших силах, чтобы подготовиться к проведению полноценных игр, и это станет свидетельством того, что человечество может победить новый коронавирус".

Вместе с тем, глава кабинета уклонился от ответа на вопрос о том, поднимался ли в ходе конференции вопрос о возможном переносе сроков Олимпиады, которая запланирована на июль-август 2020 года.

Позднее японский министр по делам Олимпиады Сейко Хасимото пояснила журналистам, что под "полноценными" играми премьер имел в виду проведение их в намеченные сроки в присутствии зрителей.

По состоянию на утро пятницы, в Японии зафиксировано почти более 1,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, число жертв достигло 39.

ОИ-2020 Токио Япония Греция

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