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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:38

В "Формуле-1" допустили, что сезон ограничат 15-18 этапами

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Руководство чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1" прогнозирует, что сезон все же стартует летом, но его календарь будет усечен.

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"Мы понимаем, что существует большая вероятность дополнительных переносов в запланированных на данный момент этапах. Тем не менее, мы и наши партнеры ожидаем, что сезон начнется в какой-то момент этим летом, с пересмотренным календарем из 15-18 гонок", - приводятся на сайте "Формулы-1" слова исполнительного директора чемпионата Чейза Кери.

Чемпионат "Формулы-1" должен был стартовать в Австралии 13-15 марта, однако из-за вспышки коронавируса первый этап решено отменить. Стало также известно об отмене гонки в Монако, переносе этапов в Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Нидерландах, Испании, Азербайджане.

В случае, если другие этапы отменяться или переноситься не будут, сезон должен стартовать 12-14 июня в Канаде.

Финиш же чемпионата, по словам Кери, с большой долей вероятности, состоится позже 27-29 ноября – даты, на которые был запланирован последний этап "Формулы-1", в ОАЭ.

Всего же в календаре на сезон изначально был запланирован 21 этап, включая Гран-при России в Сочи (25-27 сентября).

автоспорт Формула-1

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