Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:24

Логинов признан лучшим биатлонистом России по итогам сезона

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Александр Логинов занял первое место в мужском рейтинге Союза биатлонистов России (СБР) по итогам сезона-2019/20.

СпортРоссиянин Логинов выиграл золото ЧМ по биатлону в спринтеРоссиянин Логинов выиграл золото ЧМ по биатлону в спринтеЧитать подробнее

Он набрал 1611 рейтинговых баллов.

В прошедшем сезоне спортсмен выиграл золото в спринте и бронзу - в гонке преследования на чемпионате мира в итальянском Антхольце. Кроме того, на его счету серебро в гонке преследования и бронза в спринте на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

Женский рейтинг возглавила Екатерина Юрлова-Перхт (1159 баллов). В сезоне-2019/20 она стала серебряным призером в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Сезон-2019/20 был досрочно завершен из-за отмены ряда стартов в связи со вспышкой коронавируса.

биатлон

Новости по теме

Новости

Германия предложила перенести Олимпиаду на 2021 год

Германия предложила перенести Олимпиаду на 2021 год

В МОК назвали слова члена организации о переносе ОИ его личным мнением

Член МОК сообщил о решении перенести Олимпиаду-2020

Член МОК сообщил о решении перенести Олимпиаду-2020

Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы отложены на неопределенный срок

ОКР призвал спортивное сообщество не поддаваться панике

Гран-при Азербайджана "Формулы-1" отложили из-за коронавируса

Гран-при Азербайджана "Формулы-1" отложили из-за коронавируса

ЧМ-2020 по хоккею отменен из-за коронавируса

ЧМ-2020 по хоккею отменен из-за коронавируса

"Реал" определился с судьбой Зидана в клубе

Что случилось этой ночью: пятница, 20 марта

Олимпийский огонь прибыл из Греции в Японию

Олимпийский огонь прибыл из Греции в Японию
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');