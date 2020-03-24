Логинов признан лучшим биатлонистом России по итогам сезона

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Александр Логинов занял первое место в мужском рейтинге Союза биатлонистов России (СБР) по итогам сезона-2019/20.

Он набрал 1611 рейтинговых баллов.

В прошедшем сезоне спортсмен выиграл золото в спринте и бронзу - в гонке преследования на чемпионате мира в итальянском Антхольце. Кроме того, на его счету серебро в гонке преследования и бронза в спринте на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

Женский рейтинг возглавила Екатерина Юрлова-Перхт (1159 баллов). В сезоне-2019/20 она стала серебряным призером в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Сезон-2019/20 был досрочно завершен из-за отмены ряда стартов в связи со вспышкой коронавируса.