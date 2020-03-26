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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:03

Федерация гандбола рекомендовала легионерам покинуть Россию

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Иностранным специалистам и игрокам рекомендовано покинуть территорию России, сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

СпортЧемпионат России по гандболу приостановлен из-за коронавирусаЧитать подробнее

В заявлении федерации отмечается, что сделать это надо "желательно уже сегодня", чтобы "избежать риска блокирования в стране вдали от родных".

Рекомендация активирована "на период действия ограничительных мер".

Ранее сообщалось, что чемпионаты России по гандболу (равно как и другим видам спорта) приостановлен в связи с угрозой распространения коронавируса. Федерация гандбола сообщила, что ее исполкому "рекомендовано рассмотреть возможность проведения финальной стадии чемпионата России сезона-2019/20 в летний период с учетом проекта календаря европейских соревнований, представленного Европейской федерации гандбола".

Кроме того, клубам, школам, секциям рекомендуется "в соответствии с рекомендациями федеральных и региональных властей приостановить тренировки в залах и на открытом воздухе и отправить игроков и тренерский состав в отпуск до особого распоряжения".

В свою очередь, тренерским штабам клубов рекомендуется разработать график индивидуальных тренировок игроков, а игрокам - придерживаться этого графика для сохранения спортивной формы.

гандбол

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