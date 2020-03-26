Заразившийся коронавирусом французский волейболист "Зенита" выздоровел

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Первый выявленный зараженный коронавирусом в Татарстане - волейболист казанского клуба "Зенит" Эрвин Нгапет в четверг выписан из больницы и чувствует себя хорошо, сообщила журналистам заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева

"Его выписали. Он чувствует себя хорошо, уже улыбается, благодарит врачей, которые оказали ему помощь", - сказала Фазлеева.

По ее словам, Эрвин Нгапет идеально соблюдал режим. Он сразу по прилету в Россию изолировался и при появлении первых симптомов информировал управление Роспотребнадзора Татарстана о том, что плохо себя чувствует.

Ранее сообщалось, что первый зарегистрированный случай коронавирусной инфекции в Татарстане был выявлен у прилетевшего из-за рубежа гражданина Франции - 29-летнего Эрвина Нгапета, который с 2018 года играет за казанский волейбольный клуб "Зенит". В составе сборной Франции он дважды выиграл Мировую лигу, один раз - чемпионат Европы.

Ранее в четверг сообщалось о десяти инфицированных коронавирусом в Татарстане, все случаи - завозные.