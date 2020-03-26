Старт Российской серии кольцевых гонок отложен из-за коронавируса

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Стартовый этап чемпионата Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ) в нынешнем сезоне пройдет позднее запланированного.

"В связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19 организаторы Российской серии кольцевых гонок меняют календарь соревнований. Изначально 1 этап планировали провести 9-10 мая на Сочи Автодроме, однако из-за мер по защите от вируса старт сезона решили отложить до этапа на автодроме Игора Драйв (Ленинградсакая область – ИФ), который должен был пройти совместно с международной серией DTM 30-31 мая", - говорится в сообщении пресс-службы гонок.

Скорректирован будет и календарь в целом, сообщил руководитель СМП РСКГ Олег Петриков.

"К сожалению, наши партнеры в одностороннем порядке приняли решение не проводить майский этап DTM на автодроме Игора Драйв под Санкт-Петербургом. В новой редакции зарубежного календаря рассматривается возможность переноса этой гонки на август или октябрь. Однако для участников чемпионата, Кубка и Первенства России, а также Кубка РАФ, выступающих в восьми классах СМП РСКГ, такая неопределенность недопустима. У нас есть договоренности с автодромами Moscow Raceway и Крепость Грозная о проведении этапов Российской серии кольцевых гонок в эти месяцы, и я не вижу оснований их расторгать", - сказал Петриков.

"В связи с этим сообщаю, что новый календарь СМП РСКГ сезона 2020 года будет спланирован без оглядки на изменения в календарях зарубежных серий. Этапы пройдут как самостоятельные мероприятия, на которых зрители традиционно смогут увидеть до 12 зрелищных гонок и стать частью настоящего автоспортивного праздника с разнообразными развлечениями для всей семьи", - отметил он.

Российская серия кольцевых гонок (СМП РСКГ) – официальное название чемпионата и Кубка России по кольцевым гонкам с 2014 года. С 2015 года к традиционным классам "Туринг", "Туринг-Лайт", "Супер-продакшн" и "Национальный" добавился зачет "Национальный Юниор" для молодых спортсменов.