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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:35

НБА сократит зарплаты руководству лиги на 20% из-за вспышки коронавируса

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) приняла решение сократить на 20% базовые оклады самых высокооплачиваемых руководителей лиги на фоне пандемии коронавируса, сообщил журналист телеканала ESPN Эдриан Войнаровски со ссылкой на источники.

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По словам источников, сокращение заработной платы коснется порядка 100 сотрудников лиги по всему миру, включая комиссионера НБА Адама Сильвера и его заместителя Марка Тэйтума. Масштабного сокращения зарплат для остальных членов организации не планируется, и сокращение не затронет рядовых сотрудников и административный персонал.

Официальный представитель НБА Майк Басс отказался подтвердить эту информацию телеканалу, но сообщил: "Это беспрецедентные времена, и, как и другие компании во всех отраслях, мы должны принимать краткосрочные меры для смягчения серьезного экономического воздействия на наш бизнес и организацию".

НБА приостановила сезон на неопределенный срок из-за обнаружения у одного из игроков команды "Юта Джаз" (Солт-Лейк-Сити) коронавирусной инфекции COVID-19.

Число инфицированных новым коронавирусом в США, по данным американского университета имени Джонса Хопкинса, превысило число заболевших в Китае с декабря прошлого года и достигло к пятнице 85 тыс. 996 человек.

баскетбол НБА

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