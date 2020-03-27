НБА сократит зарплаты руководству лиги на 20% из-за вспышки коронавируса

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) приняла решение сократить на 20% базовые оклады самых высокооплачиваемых руководителей лиги на фоне пандемии коронавируса, сообщил журналист телеканала ESPN Эдриан Войнаровски со ссылкой на источники.

По словам источников, сокращение заработной платы коснется порядка 100 сотрудников лиги по всему миру, включая комиссионера НБА Адама Сильвера и его заместителя Марка Тэйтума. Масштабного сокращения зарплат для остальных членов организации не планируется, и сокращение не затронет рядовых сотрудников и административный персонал.

Официальный представитель НБА Майк Басс отказался подтвердить эту информацию телеканалу, но сообщил: "Это беспрецедентные времена, и, как и другие компании во всех отраслях, мы должны принимать краткосрочные меры для смягчения серьезного экономического воздействия на наш бизнес и организацию".

НБА приостановила сезон на неопределенный срок из-за обнаружения у одного из игроков команды "Юта Джаз" (Солт-Лейк-Сити) коронавирусной инфекции COVID-19.

Число инфицированных новым коронавирусом в США, по данным американского университета имени Джонса Хопкинса, превысило число заболевших в Китае с декабря прошлого года и достигло к пятнице 85 тыс. 996 человек.