Футболистов ЦСКА отправили в отпуск до мая

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Игроки московского футбольного клуба ЦСКА ушли в отпуск на месяц, сообщает "Спорт-Экспресс".

Отмечается, что команда должна собраться 1 мая и приступить к подготовке в оставшейся части чемпионата России.

Когда именно возобновится сезон, приостановленный из-за угрозы распространения коронавируса, пока неизвестно. Сообщалось, что решение по этому поводу Российская премьер-лига примет 10 апреля.



После 22 туров ЦСКА занимает в турнирной таблице РПЛ пятое место, отставая от лидирующего "Зенита" на 14 очков.