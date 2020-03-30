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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:18

Футболистов ЦСКА отправили в отпуск до мая

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Игроки московского футбольного клуба ЦСКА ушли в отпуск на месяц, сообщает "Спорт-Экспресс".

Отмечается, что команда должна собраться 1 мая и приступить к подготовке в оставшейся части чемпионата России.

Когда именно возобновится сезон, приостановленный из-за угрозы распространения коронавируса, пока неизвестно. Сообщалось, что решение по этому поводу Российская премьер-лига примет 10 апреля.

После 22 туров ЦСКА занимает в турнирной таблице РПЛ пятое место, отставая от лидирующего "Зенита" на 14 очков.

футбол ФК ЦСКА

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