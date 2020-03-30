Коронавирус у экс-футболиста "Зенита" Астафьева не подтвердился

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Повторный анализ на наличие вируса COVID-19, взятый у игрока ФК "Ленинградец" (Ленинградская область) Максима Астафьева, показал отрицательный результат.

"Повторный анализ показал отсутствие коронавируса у Максима Астафьева! Сегодня наш 88 номер покинет стены больницы!" – говорится в сообщении пресс-службы "Ленинградца" на странице клуба в соцсети в понедельник.

24 марта сообщалось, что у полузащитника Астафьева выявлен коронавирус. За несколько дней до этого спортсмен был госпитализирован в больницу им. Боткина с повышенной температурой.

ФК "Ленинградец" является участником первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ, третий по значимости дивизион отечественного футбола). Что касается 37-летнего Астафьева, он, будучи воспитанником ленинградского футбола, начинал карьеру в местном "Зените", где по разу завоевал серебро и бронзу чемпионата России. Так же он играл в "Луче-Энергии", "Ростове", "Сибири", "Урале", "Томи", "Мордовии" и других клубах.

В "Ленинградце" Астафьев начал играть в 2018 году - в год образования этого клуба.