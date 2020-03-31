Рекордсмен турецкого футбола оказался в критическом состоянии из-за коронавируса

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Бывший голкипер испанской "Барселоны" и сборной Турции по футболу Рюштю Речбер заразился коронавирусом и его самочувствие значительно ухудшилось.

Как сообщает Milliyet, 46-летний спортсмен оказался в критическом состоянии.

СМИ также пишут, что он заразился от своей супруги, которая игнорировала режим карантина после возвращения из США.

Рюштю Речбер защищал цвета сборной Турции с 1994 по 2012 годы. Он сыграл за национальную команду своей страны 120 матчей, что является рекордом для сборной. В ее составе он стал бронзовым призером ЧМ-2002 и Евро-2008.

Помимо "Барселоны", он сыграл за ряд турецких клубов. Вместе с "Фенербахче" он выиграл чемпионат Турции пять раз", с "Бешикташем" – один раз.