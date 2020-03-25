Футболист турецкого "Фенербахче" подхватил коронавирус

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Один из игроков турецкого футбольного клуба "Фенербахче" стал положительный тест на коронавирус, сообщается на сайте ФК.

Имя футболиста не указывается. Помимо него, вирус COVID-19 подхватил один из представителей медицинского штаба команды.

Сообщается, что в тестировании на коронавирус в среду приняли участие игроки, технический и административный персонал "Фенербахче".

По состоянию на 03:00 по времени среды, в мире насчитывалось 385 тыс. 652 человека, инфицированных коронавирусом COVID-19, число жертв инфекции достигло 17 тыс. 699 человек, поправились почти 100 тыс. Такие данные приводила газета South China Morning Post. В Турции Турции к отчетному времени было зафиусировано 1,529 тыс. больных (37 скончались).

"Фенербахче" является одним из лидеров турецкого футбола, он – 28-кратный чемпион страны. В настоящее время команда занимает седьмое место в национальном чемпионате.