"Бавария" продлила контракт с главным тренером

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Мюнхенский футбольный клуб "Бавария" объявил о подписании нового соглашения с наставником команды Хансом Фликом.

Как сообщается на сайте клуба, контракт действует до 30 июня 2023 года.

55-летний Флик, будучи игроком, стал в составе "Баварии" четырехкратным чемпионом Германии. Летом 2019 года он стал ассистентом главного тренера, Нико Ковача. А осенью, когда уволили Ковача, сам стал главным тренером.

На вызванную вспышкой коронавируса паузу в чемпионате Германии "Бавария" ушла в качестве лидера. В 25 матчах она набрала 55 очков, это на четыре больше, чем у идущей второй "Боруссии" (Дортмунд).