Чемпионат Германии по футболу приостановлен из-за коронавируса

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Немецкая футбольная Бундеслига приняла решение сделать паузу в проведении матчей чемпионата Германии из-за пандемии коронавируса.

"Президиум Немецкой футбольной Бундеслиги принял решение со следующего понедельника (17 марта - ИФ) приостановить игры в обеих лигах (Бундеслига 1 и Бундеслига 2 - ИФ) до 2 апреля включительно", - говорится в сообщении Бундеслиги в пятницу.

Предполагается, что пропущенные матчи будут сыграны до конца лета. Подробности будут обсуждаться с руководителями клубов.

Ранее сообщалось о приостановлении национальных футбольных чемпионатов Англии, Испании, Италии, Франции.