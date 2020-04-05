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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:37

Футболисты "Динамо" согласились на 40-процентное понижение зарплаты

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Динамо" согласились с 1 апреля сократить свою заработную плату на период самоизоляции из-за коронавируса, сообщает пресс-служба клуба в воскресенье.

Хроника коронавируса. Апрель.

"Футбольный клуб "Динамо-Москва" сообщает о том, что достигнуто коллективное соглашение с игроками основного состава нашей команды о снижении заработной платы на 40% в период с 1 апреля до возобновления учебно-тренировочного процесса, в связи с введением мер ограничительного характера по распространению коронавирусной инфекции и приостановкой чемпионата РПЛ", - говорится в сообщении.

Ранее Российский футбольный союз сообщил, что все футбольные турниры приостановлены до 31 мая из-за коронавируса.

Москва Динамо спорт

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