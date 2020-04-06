Глава ВФЛА воздержался от прогнозов по старту сезона в легкой атлетике

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) отложила совещание, посвященное планам на следующий соревновательный сезон, до снятия карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, заявил президент ВФЛА Евгений Юрченко.

"Текущая обстановка с ее карантинными ограничениями и в целом ситуацией в стране не позволяет, так скажем, конструктивно и предметно обсудить сегодня летний сезон, точнее, его альтернативные сценарии. У нас слишком много неизвестных. Делать прогнозы на старт сезона в такой ситуации явно преждевременно. Совещание пройдет после снятия карантинных мер", - цитирует пресс-служба ВФЛА Юрченко.

"Главный приоритет сейчас - это здоровье и соблюдение мер безопасности. Мы видим, что наши легкоатлеты продолжают тренироваться дома, проявляют стойкость и преданность своему делу. Спасибо вам и, пожалуйста, берегите себя и продолжайте оставаться дома", - добавил он.

Совещание должно было пройти в понедельник в режиме видеоконференции.