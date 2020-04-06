Футболист "Тоттенхэма" Сон Хын Мин пройдет военные сборы в Южной Корее

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Нападающий сборной Южной Кореи по футболу Сон Хын Мин примет участие в военных сборах, сообщает лондонский "Тоттенхэм", цвета которого спортсмен защищает на клубном уровне.

Сборы продлятся месяц, а в мае игрок вернется из Кореи в Англию, в расположение клуба.

Футболист находится в Корее еще с конца марта, на родине он находится на карантине в связи с пандемией коронавируса.

Сон Хын Мин выступает в "Тоттенхэме" с 2015 года.

В настоящий момент чемпионат Англии по футболу (равно как и множество других соревнований) приостановлен из-за коронавируса.