В Кремле отвергли факт подкупа при получении РФ права провести ЧМ-2018

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Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сведения Минюста США о том, что экс-чиновник ФИФА получил взятку за голос в пользу России при решении вопроса о месте проведения ЧМ-2018.

"Мы читали сообщения СМИ. Мы не понимаем, о чем может идти речь. Россия абсолютно законно получила право на проведение чемпионата мира. Это никоим образом не связано с какими-то взятками, мы это категорически отрицаем", - сказал Песков журналистам.

Бывший председатель оргкомитета по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу "Россия-2018" Алексей Сорокин заявляет, что заключения американских юристов настолько безосновательны, что не вызывают желания на них как-то реагировать.

"Это только мнение юристов. Мы неоднократно говорили о том, что наша заявка была открытой. В свое время мы ответили на все вопросы, в том числе органов расследования ФИА и СМИ, мы передали все необходимые документы. Сейчас нам нечего к этому добавить, и мы не будем отвечать на попытки бросить тень на нашу заявку", - сказал Сорокин "Интерфаксу".

Что случилось

Федеральная прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк опубликовала обвинительное заключение против чиновников ФИФА. Более 30 человек обвиняют в получении взяток в обмен на голоса за проведение чемпионатов мира в России и Катаре. В обновленном заключении обвинения также предъявлены бывшим руководящим сотрудникам 21st Century Fox.

Документ опубликован на сайте прокуратуры. Как передает The New York Times, власти США впервые обвинили представителей, работающих на Россию и Катар, в подкупе чиновников ФИФА.

Обвиняются бывшие члены исполкома ФИФА Рикардо Тейшейра, Николас Леос, Джек Уорнер и Рафаэль Сальгеро. Утверждается, что господину Уорнеру дали $5 млн в 2010-2011 годах, а господину Сальгеро обещали $1 млн в обмен на проведение ЧМ-2018 в России.

В обвинении говорится, что господину Уорнеру поступали деньги от компаний, которые находились в США и выполняли "работу с целью проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году в России". Название компаний не раскрывается. Господин Уорнер ранее был президентом Конфедерации футбола Северной, Центральной Америки и стран Карибского бассейна и вице-президентом ФИФА.

В 2018 году стало известно, что бывший член исполкома ФИФА Рафаэль Сальгуэро признался в том, что продал свой голос на выборах чемпионата мира 2018 года.

Обвинения уже были

Россию и Катар и ранее обвиняли в незаконном получении права провести чемпионаты мира по футболу.

Еще в 2015 году сообщалось о том, что проведение турниров в изначально выбранных для этого странах оказалось под сомнением, но уже по другой причине. Швейцарская прокуратура открыла процесс о нарушениях при выборе хозяев двух ближайших мировых первенств. Параллельно ФБР расследует дело о коррупции в ФИФА и уже арестовало ряд высокопоставленных чиновников организации.

Россия выиграла право провести ЧМ и провела его

Россия была объявлена победительницей за право провести ЧМ-2018 в 2010 году. Турнир прошел с 14 июня по 15 июля 2018 года, его выиграла Франция. Сборная России впервые в своей истории дошла до четвертьфинала. Организация соревнования вызвала массу положительных откликов у официальных лиц и болельщиков - как российских, так и зарубежных.