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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 04:30

ХК "Автомобилист" уволил главного тренера

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Екатеринбургский ХК "Автомобилист" расстался с главным тренером Андреем Мартемьяновым.

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"Хоккейный клуб "Автомобилист" принял решение завершить сотрудничество с главным тренером Андреем Мартемьяновым", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Специалист возглавлял команду с мая 2018 года.

Также клуб по истечении срока контракта покинет ассистент главного тренера Константин Шафранов.

Еще два ассистента главного тренера - Евгений Шалдыбин и Константин Власов - продолжат работу в новом тренерском штабе "Автомобилиста" в сезоне-2020/21.

В сезоне КХЛ-2019/20, который было решено досрочно завершить из-за пандемии коронавируса, "Автомобилист" вышел в первую стадию плей-офф, где по победам уступил новосибирской "Сибири" (1-4).

хоккей КХЛ

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