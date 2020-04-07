Гран-при Канады "Формулы-1" перенесен на неопределенный срок

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Организаторы Гран-при Канады чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1" объявили о переносе этапа на неопределенный срок.

Причина – пандемия коронавируса.

"На данный момент крайне важно, чтобы все наши силы были объединены для преодоления COVID-19. Мы будем приветствовать вас с распростертыми объятиями на трассе имени Жиль-Вильнева, как только это будет безопасно", - сказал промоутер Гран-при Канады Франсуа Дюмонтье, слова которого приводит сайт канадского этапа "Формулы-1".

Гран-при Канады должен был пройти с 12 по 14 июня. В связи с отменой и переносом всех предыдущих этапов "Формулы-1" в нынешнем сезоне, гонка в Канаде могла открыть чемпионат-2020.

Всего же в календаре на сезон изначально был запланирован 21 этап, включая Гран-при России в Сочи (25-27 сентября).