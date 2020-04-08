ФИФА заявила о поддержке расследования выборов стран-хозяев ЧМ-2018 и ЧМ-2022

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Международная федерация футбола поддерживает любые расследования, связанные с установлением обстоятельств возможного подкупа чиновников ФИФА при выборе стран-хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 годов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе федерации.

"ФИФА поддерживает все расследования предполагаемых преступных деяний, связанных с внутренними или международными футбольными соревнованиями, и будет продолжать оказывать всестороннее содействие сотрудникам правоохранительных органов, расследующим такие дела. ФИФА внимательно следит за этими расследованиями и всеми связанными с ними событиями в рамках судебных процессов, происходящих в Соединенных Штатах и других частях мира", - заявил собеседник агентства.

"Важно отметить, что ФИФА имеет статус жертвы в уголовном процессе, который идет в США, и высокопоставленные чиновники ФИФА находятся в постоянном контакте с Министерством юстиции США. После последнего обвинительного заключения ФИФА запросит у Министерства юстиции дополнительную информацию по этим вопросам", - добавил он.

Что случилось

Федеральная прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк опубликовала обвинительное заключение против чиновников ФИФА. Более 30 человек обвиняют в получении взяток в обмен на голоса за проведение чемпионатов мира в России и Катаре. В обновленном заключении обвинения также предъявлены бывшим руководящим сотрудникам 21st Century Fox.

Документ опубликован на сайте прокуратуры. Как передает The New York Times, власти США впервые обвинили представителей, работающих на Россию и Катар, в подкупе чиновников ФИФА.

Обвиняются бывшие члены исполкома ФИФА Рикардо Тейшейра, Николас Леос, Джек Уорнер и Рафаэль Сальгеро. Утверждается, что господину Уорнеру дали $5 млн в 2010-2011 годах, а господину Сальгеро обещали $1 млн в обмен на проведение ЧМ-2018 в России.

В обвинении говорится, что господину Уорнеру поступали деньги от компаний, которые находились в США и выполняли "работу с целью проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году в России". Название компаний не раскрывается. Господин Уорнер ранее был президентом Конфедерации футбола Северной, Центральной Америки и стран Карибского бассейна и вице-президентом ФИФА.

В 2018 году стало известно, что бывший член исполкома ФИФА Рафаэль Сальгеро признался в том, что продал свой голос на выборах чемпионата мира 2018 года.