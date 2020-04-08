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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:52

Паоло Мальдини и его сын вылечились от коронавируса

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Бывший защитник "Милана" и сборной Италии по футболу Паоло Мальдини полностью восстановился после болезни, связанной с вирусом COVID-19, сообщает Calciomercato.com.

Теперь он может возобновить свою деятельность в качестве технического директора "Милана".

Выздоровел и его сын – полузащитник "Милана" Даниэль Мальдини.

Отец и сын были госпитализированы 21 марта, когда тест на коронавирус дал положительный результат.

51-летний Паоло Мальдини, игравший на позиции центрального защитника, – легенда итальянского футбола. В составе сборной Италии он по разу выиграл серебро и бронзу чемпионатов мира и Европы.

На клубном уровне защищал цвета исключительно "Милана" – с 1984 по 2009 годы. Вместе с "Миланом" он семь раз выиграл чемпионат Италии, по пять раз – Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Италии, два раза – Межконтинентальный кубок, по разу – клубный чемпионат мира и Кубок Италии.

футбол Италия коронавирус

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