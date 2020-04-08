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Тульский "Арсенал" вновь исключен из баскетбольной Суперлиги

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Спортивный арбитражный суд (CAS) утвердил решение Российской федерации баскетбола об исключении тульского БК "Арсенал" из числа участников чемпионата России, сообщается на сайте РФБ в среду.

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Поводом для исключения "Арсенала" стал инцидент, произошедший 7 декабря прошлого года в матче регулярного чемпионата Второго дивизиона мужской Суперлиги между командами "Арсенал" (Тула) и "Динамо" (Ставрополь). Решением Исполкома Российской федерации баскетбола от 9 декабря 2019 года хозяева за отсутствие спортивной борьбы в последней четверти игры были исключены из состава участников XXIX Чемпионата России по баскетболу среди мужских клубов/команд Суперлиги - Второй дивизион.

"13 декабря БК "Арсенал" подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, которая сегодня была отклонена. Таким образом, решение, вынесенное исполкомом РФБ, остается в силе: тульский клуб исключен из числа участников чемпионата и займет в итоговой классификации последнее место", - говорится в сообщении.

При этом все расходы по арбитражу, определенные Судебной канцелярией CAS, будут возложены на БК "Арсенал", отметили в пресс-службе федерации.

баскетбол

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