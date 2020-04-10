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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:05

В федерации волейбола опровергли обязательства персоналу сборных сидеть дома до ноября

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Персоналу сборных команд России не давались распоряжения не выходить на работу до ноября из-за пандемии коронавируса, заявил "Интерфаксу" генеральный директор Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко.

СпортПерсонал сборных России по волейболу обязали сидеть дома до ноябряЧитать подробнее

"В данный момент мы работаем удаленно и подстраиваемся под вынужденные условия, связанные со сдерживанием коронавируса. Федерация заботится о здоровье своих сотрудников, спортсменов и персонала сборных команд, но говорить о том, что к полноценной работе мы приступим только в ноябре неправильно. Мы следим за развитием событий в стране и мире, и, надеюсь, сможем вернуться к полноценной работе сразу после улучшения ситуации с вирусом", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник "Интерфакса" в национальной команде России сообщил, что получил по телефону инструкции не выходить на работу до ноября. Решение касается всего персонала сборных команд. При этом выплата заработной платы сохраняется.

волейбол

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