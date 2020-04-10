Экс-футболист и тренер "Ливерпуля" Далглиш заразился коронавирусом

Бывший игрок и главный тренер английского футбольного клуба "Ливерпуль" Кенни Далглиш Фото: Reuters

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Бывший игрок и главный тренер английского футбольного клуба "Ливерпуль" шотландец Кенни Далглиш подхватил вирус COVID-19.

Как сообщается на сайте "Ливерпуля", 69-летний Далглиш был доставлен в больницу 8 апреля для лечения инфекции, которое требовало внутривенного введения антибиотиков. В соответствии с текущими процедурами, он вскоре был проверен и на наличие COVID-19, хотя симптомов этой болезни у него не было.

"Неожиданно результат теста оказался положительным", - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще до поступления в больницу Далглиш вместе со своей семьей решил добровольно самоизолироваться – причем на больший период, чем рекомендовалось

.

"Он настоятельно призывает всех следовать указаниям правительства и экспертов в предстоящие дни и недели", - отмечается в сообщении.

Кенни Далглиш является знаковой фигурой в истории "Ливерпуля". Будучи игроком этой команды, он шесть раз выиграл чемпионат Англии, три раза Кубок чемпионов (ныне – Лига чемпионов УЕФА), один раз – Суперкубок УЕФА, а также еще целый ряд трофеев в рамках английских турниров. Также он является четырехкратным чемпионом Шотландии в составе "Селтика".

Будучи тренером, он трижды привел "Ливерпуль" к триумфу в чемпионате Англии. Причем, сезон-1989/90 является к настоящему моменту последним для "Ливерпуля" победным в рамках чемпионатов Англии. Также на его счету четыре Суперкубка Англии, два – Кубка Англии, один – Кубок Английской лиги.

Кроме того, он один раз выиграл чемпионат Англии, будучи главным тренером "Блэкберна".