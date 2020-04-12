Экс-тренер "Ливерпуля" Далглиш выписан из больницы после перенесенного COVID-19

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Бывший нападающий сборной Шотландии, "Селтика" и "Ливерпуля" 69-летний Кенни Далглиш, у которого был выявлен коронавирус, покинул больницу и восстанавливается у себя дома, сообщает издание Sunday Post.

69-летний ветеран был помещен в больницу для лечения желчекаменной болезни. Несмотря на отсутствие каких-либо симптомов, Далглиш прошел обычный тест на коронавирус, который показал COVID-19.

Далглиш является знаковой фигурой в истории "Ливерпуля". Будучи игроком этой команды, он шесть раз выиграл чемпионат Англии, три раза Кубок чемпионов (ныне - Лига чемпионов УЕФА), один раз - Суперкубок УЕФА, а также еще целый ряд трофеев в рамках английских турниров. Также он является четырехкратным чемпионом Шотландии в составе "Селтика".

Будучи тренером, он трижды привел "Ливерпуль" к триумфу в чемпионате Англии. Причем сезон-1989/90 является к настоящему моменту последним для "Ливерпуля" победным в рамках чемпионатов Англии. Также на его счету четыре Суперкубка Англии, два - Кубка Англии, один - Кубок Английской лиги.

Кроме того, он один раз выиграл чемпионат Англии, будучи главным тренером "Блэкберна".