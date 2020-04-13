Кандидат в президенты "Барселоны" заявил об угрозе банкротства клуба

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты испанского ФК "Барселона" Виктор Фонт предрекает экономически тяжелые для клуба времена.

"В течение долгого времени мы предупреждали, что клуб полностью движется к "идеальному шторму". Клуб должен найти замену лучшему поколению футболистов в истории, построить новый спорткомплекс и бороться против публичных компаний с огромными финансовыми возможностями", - отмечает Фонт, слова которого приводит Mundo Deportivo.

"Мы пережили осуждение клуба за дело Неймара, разногласия между игроками и сотрудниками с руководителями и менеджерами. Давайте добавим сюда нестабильную спортивную политику, распад совета директоров и значительное сокращение доходов из-за пандемии – в результате возникает угроза экономического и морального банкротства. Игра окончена", - отметил Фонт.

Ранее сообщалось, что футболисты "Барселоны" пошли на 70-процентное сокращение заработной платы на период пандемии. Кроме того, они решили сделать дополнительные взносы – ради того, чтобы персонал клуба мог получать зарплату в полном объеме.

В настоящее время президентом "Барселоны" является Хосеп Бартомеу, он руководит клубом с января 2014 года. Следующие выборы президента пройдут в 2021 году.