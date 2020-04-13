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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:36

В Белоруссии не задумывались об отмене чемпионата страны по футболу

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - В Белорусской федерации футбола (АБФФ) пока не рассматривают вопрос отмены национального чемпионата из-за коронавируса, рассказал "Интерфаксу" источник, близкий к АБФФ.

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"Пока вопрос о прекращении чемпионата страны по футболу не ставится ни в какой форме", - сообщил он.

В то же время официально в АБФФ никак не комментируют возможность прекращения чемпионата. "Ничего нового. Возможно, будет что сказать через несколько дней", - сказали в пресс-службе федерации.

Чемпионат Белоруссии по футболу является единственным национальным футбольным чемпионатом в Европе, который не был прекращен, остановлен либо перенесен по причине распространения COVID-19.

В связи с этим в адрес АБФФ поступает немало критики и требований остановить футбольный розыгрыш. В то же время футбольные болельщики разных стран в отсутствие более высокорейтинговых чемпионатов, начали проявлять большой интерес к белорусскому первенству.

футбол Белоруссия

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