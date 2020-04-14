Хоккеисты "Оттавы" вылечились от коронавируса

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги "Оттава" Пьер Дорион заявил о выздоровлении после заболевания коронавирусом пятерых игроков команды и одного сотрудника ХК, сообщает TSN.

Имена заболевших и вылечившихся игроков команды, в состав которой входят два россиянина – защитник Никита Зайцев и нападающий Артем Анисимов, - он не назвал.

Отмечается, что помимо "Оттавы" положительный тест на коронавирус из игроков НХЛ сдали несколько хоккеистов "Колорадо".

Как сообщалось, НХЛ приостановила сезон из-за пандемии коронавируса 12 марта.