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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:54

Хоккеисты "Оттавы" вылечились от коронавируса

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги "Оттава" Пьер Дорион заявил о выздоровлении после заболевания коронавирусом пятерых игроков команды и одного сотрудника ХК, сообщает TSN.

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Имена заболевших и вылечившихся игроков команды, в состав которой входят два россиянина – защитник Никита Зайцев и нападающий Артем Анисимов, - он не назвал.

Отмечается, что помимо "Оттавы" положительный тест на коронавирус из игроков НХЛ сдали несколько хоккеистов "Колорадо".

Как сообщалось, НХЛ приостановила сезон из-за пандемии коронавируса 12 марта.

хоккей НХЛ

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