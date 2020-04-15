Защитник ХК ЦСКА Романов перейдет в "Монреаль"

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеист московского ЦСКА Александр Романов решил не продлевать контракт с клубом и продолжит карьеру за океаном, сообщает "БИЗНЕС Online".

Отмечается, что соглашение 20-летнего защитника с армейским клубом истекает 30 апреля этого года, а сам хоккеист подпишет трехлетний контракт с клубом НХЛ "Монреаль".

В сезоне-2019/20 внук тренера Зинэтулы Билялетдинова провел в регулярном чемпионате КХЛ 43 матча и набрал 7 (0+7 по системе "гол+пас") очков. В сезоне-2018/19 он в составе ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина.

В составе молодежной сборной России Романов завоевал бронзу на ЧМ-2019 и серебро на ЧМ-2020 среди игроков не старше 20 лет.