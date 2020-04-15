Экс-наставник сборной Канады Питерс возглавил ХК "Автомобилист"

При нем канадская национальная команда выигрывала золото чемпионата мира

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Канадский специалист Билл Питерс занял пост главного тренера ХК "Автомобилист", сообщила пресс-служба клуба из Екатеринбурга.

"Его помощниками станут Перри Перн, Герман Титов, а также Евгений Шалдыбин и Константин Власов, уже работавшие в нашем клубе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Питерс занимал пост главного тренера сборной Канады на чемпионатах мира 2016 и 2018 годов, в 2016 году команда завоевала золотые медали. В 2019 году на Матче Звезд НХЛ в качестве главного тренера Питерс возглавлял сборную Западной Конференции.

На Матче Звезд НХЛ 2019 в качестве главного тренера возглавлял сборную Западной Конференции.

Решение прекратить сотрудничество с бывшим главным тренером Андреем Мартемьяновым "Автомобилист" принял 7 апреля. Мартемьянов возглавлял команду с 2018 года.

"В сезоне-19/20 у команды под руководством Андрея Мартемьянова было много взлетов и падений, в итоге не удалось продолжить поступательное движение вверх по стадиям Кубка Гагарина, но, несмотря на это, нашей команде удавались яркие матчи, которые дарили болельщикам положительные эмоции", - отмечалось в сообщении пресс-службы хоккейного клуба.

В сезоне КХЛ-2019/20, который было решено досрочно завершить из-за пандемии коронавируса, "Автомобилист" вышел в первую стадию плей-офф, где по победам уступил новосибирской "Сибири" (1-4).