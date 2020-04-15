Крикунов продлил контракт с московским ХК "Динамо"

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Хоккейный клуб "Динамо" (Москва) объявил о продлении контракта с главным тренером Владимиром Крикуновым.

"Сегодня мы подписали новое соглашение с Владимиром Васильевичем сроком на один год", - говорится в сообщении пресс-службы ХК.

В "Динамо" отмечают, что "игра и результат, показанные в завершившемся чемпионате полностью устроили руководство клуба".

"Сейчас мы совместно с Владимиром Крикуновым находимся в активной стадии формирования команды. До 30 апреля мы планируем объявить о продлении контрактов с рядом игроков, а уже с открытием трансферного окна болельщики вправе ждать новости о новичках команды", - рассказал генеральный директор клуба Евгений Кровопусков.

Крикунов вернулся на пост главного тренера "Динамо" в октябре 2018 года. За это время команда дважды вышла в плей-офф и прошла во второй раунд Кубка Гагарина. В сезоне-2018/19 "Динамо" уступило будущему чемпиону, московскому ЦСКА. В сезоне-2019/20 динамовцы прошли во второй раунд, после чего чемпионат был остановлен из-за пандемии коронавируса.

Ранее Крикунов тренировал "Динамо" с 2004 по 2008 год.