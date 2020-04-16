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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:00

Чешский нападающий Ганзл продлил контракт с ХК "Спартак"

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Московский хоккейный клуб "Спартак" объявил о подписании нового соглашения с чешским форвардом Робином Ганзлом.

Как сообщается на сайте клуба, контракт будет действовать до 30 апреля 2021 года.

В минувшем сезоне, досрочно завершенном из-за коронавируса, Ганзл принял участие в 63 матчах, в них ему удалось набрать 32 (17+15 по системе "гол+пас") очка.

Следующий сезон станет для 31-летнего нападающего третьим в составе "Спартака". В общей сложности хоккеист провел за столичный клуб 131 игру, в которых набрал 64 (29+35) очка.

В предыдущем сезоне "Спартак" завоевал путевку в плей-офф, где в первом раунде уступил соперникам из московского "Динамо" (2-4 по победам в серии).

хоккей КХЛ

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