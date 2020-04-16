ХК "Спартак" продлил контракт с вратарем-рекордсменом

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Московский хоккейный клуб "Спартак" подписал новый контракт с вратарем Никитой Беспаловым.

Соглашение, как сообщает пресс-служба клуба, будет действовать до 30 апреля 2021 года.

В минувшем сезоне 32-летний вратарь принял участие в 19 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и в трех встречах плей-офф.

Предстоящий сезон станет для Беспалова пятым в составе "Спартака". Он является рекордсменом клуба по числу матчей в КХЛ (110) и по числу "сухих" матчей (15). Также в минувшем сезоне Беспалов обошел Дмитрия Кочнева и вышел на первое место по числу побед среди вратарей (43).

"Спартак" также продлил отношения с нападающим Ильей Аркановым, с ним был заключен новый двусторонний контракт до 30 апреля 2021 года.

В минувшем сезоне 26-летний форвард принял участие в 34 матчах регулярного чемпионата КХЛ, набрав в них 5 (1+4 по системе "гол+пас") очков. В среднем на площадке Аркалов проводил 11 минут и 3 секунды.

Ранее сообщалось о продлении "Спартаком" контракта с чешским нападающим Робином Ганзлом.