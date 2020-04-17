ВФЛА из-за коронавируса перенесла все майские соревнования

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Всероссийская федерация легкой атлетики приняла решение перенести все соревнования, запланированные на май, из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба ВФЛА в пятницу.

"В связи с ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, на неопределенный срок переносится проведение всех соревнований календаря ВФЛА, запланированных на май 2020 года", - говорится в сообщении.

Даты проведения этих стартов будут определены руководством Всероссийской федерацией легкой атлетики позднее.

18 апреля Минспорт РФ рекомендовал общероссийским спортивным федерациям и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта отменить или перенести проведение всех официальных спортивных соревнований на территории Российской Федерации, начиная с 21 марта 2020 года и до особого распоряжения.