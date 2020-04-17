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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:39

СМИ назвали дату старта группового этапа Лиги чемпионов-2020/21

СМИ назвали дату старта группового этапа Лиги чемпионов-2020/21
Фото: Reuters

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Старт группового этапа футбольной Лиги чемпионов УЕФА запланирован на 20 октября, сообщает Sport.es.

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Это – более чем на месяц позже, чем традиционные даты старта соревнования. К примеру, в 2019 году первые матчи основной стадии ЛЧ прошли 16 сентября.

Концепция расписания останется прежней: игры ЛЧ будут проходить по вторникам и средам. В четверг – матчи Лиги Европы, групповой этап которого должен стартовать 22 октября.

Матчи квалификационных стадий обоих еврокубковых турниров, согласно замыслу УЕФА, должны стартовать в конце июля - начале августа.

Ранее сообщалось, что финал Лиги чемпионов нынешнего сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса, планируется провести 29 июля, финал Лиги Европы – 26 июля. А 31 июля должны завершиться национальные чемпионаты.

футбол Лига чемпионов УЕФА

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