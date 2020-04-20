Блаттер включил Яшина в сборную Европы всех времен
Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер включил советского голкипера Льва Яшина в символическую сборную Европы всех времен.
Полная версия состава, который Блаттер озвучил в интервью "Известиям", выглядит следующим образом:
вратарь - Лев Яшин (Россия);
защитники - Паоло Мальдини (Италия), Франц Беккенбауэр (Германия), Жерар Пике (Испания);
полузащитники - Йохан Кройф (Нидерланды), Бобби Мур (Англия), Зинедин Зидан (Франция), Ференц Пушкаш (Венгрия);
нападающие - Криштиану Роналду (Португалия), Уве Зеелер (Германия), Марко ван Бастен (Нидерланды).
Тренер - Висенте дель Боске (Испания).
Лев Яшин - олимпийский чемпион 1956 года и чемпион Европы 1960 года, пятикратный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР (1957), лучший вратарь XX века по версии ФИФА, единственный вратарь в истории, получавший "Золотой мяч".