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Блаттер включил Яшина в сборную Европы всех времен

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер включил советского голкипера Льва Яшина в символическую сборную Европы всех времен.

Полная версия состава, который Блаттер озвучил в интервью "Известиям", выглядит следующим образом:

вратарь - Лев Яшин (Россия);

защитники - Паоло Мальдини (Италия), Франц Беккенбауэр (Германия), Жерар Пике (Испания);

полузащитники - Йохан Кройф (Нидерланды), Бобби Мур (Англия), Зинедин Зидан (Франция), Ференц Пушкаш (Венгрия);

нападающие - Криштиану Роналду (Португалия), Уве Зеелер (Германия), Марко ван Бастен (Нидерланды).

Тренер - Висенте дель Боске (Испания).

Лев Яшин - олимпийский чемпион 1956 года и чемпион Европы 1960 года, пятикратный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР (1957), лучший вратарь XX века по версии ФИФА, единственный вратарь в истории, получавший "Золотой мяч".

футбол Лев Яшин

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