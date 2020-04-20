Союз биатлонистов утвердил старших тренеров сборной России

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило старших тренеров сборных команд России, сообщает пресс-служба СБР в понедельник.

Как сообщает пресс-служба СБР, старшим тренером мужской национальной команды стал Роберт Кабуков, которому будут помогать Максим Максимов и Артем Истомин.

Старшим тренером женской сборной, в свою очередь, утвержден Владимир Королькевич. Ему будет помогать Николай Загурский.

Резерв женской сборной доверен Николаю Князеву, Алексею Волкову и Дмитрию Шукаловичу. Резерв мужской сборной - Сергею Коновалову и Евгению Куваеву. Старший тренер по резерву (юниорский и юношеский составы) - Николай Большаков.

Юниоров будут тренировать старший тренер Сергей Шестов вместе с Павлом Спиридоновым. Женскую юниорскую команду - Александр Андреев и Александр Хлусович.

Ранее сообщалось, что СБР предложил Минспорта на рассмотрение кандидатуру Валерия Польховского в качестве главного тренера сборной России.