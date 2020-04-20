Российский нападающий Григоренко перешел в клуб НХЛ "Коламбус"

Хоккеист Михаил Григоренко Фото: Zuma\ТАСС

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус" объявил о подписании контракта с российским хоккеистом Михаилом Григоренко.

Срок действия соглашения, как сообщается на сайте клуба, рассчитан на один год и будет действовать на протяжении сезона-2020/21.

Предыдущим клубом 25-летнего Григоренко был московский ЦСКА, цвета которого он защищал с 2017 года. В составе армейского клуба он провел 147 матчей, набрав в них 116 (46+70 по системе "гол+пас") очков.

При этом Григоренко имеет богатый опыт выступления и в НХЛ: с 2013 по 2015 годы он играл за "Баффало", с 2015 по 2017 – за "Колорадо".

В составе ЦСКА спортсмен стал обладателем Кубка Гагарина (2018/19), а в составе российской сборной – олимпийским чемпионом (2018).