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Российский нападающий Григоренко перешел в клуб НХЛ "Коламбус"

Российский нападающий Григоренко перешел в клуб НХЛ "Коламбус"
Хоккеист Михаил Григоренко
Фото: Zuma\ТАСС

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус" объявил о подписании контракта с российским хоккеистом Михаилом Григоренко.

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Срок действия соглашения, как сообщается на сайте клуба, рассчитан на один год и будет действовать на протяжении сезона-2020/21.

Предыдущим клубом 25-летнего Григоренко был московский ЦСКА, цвета которого он защищал с 2017 года. В составе армейского клуба он провел 147 матчей, набрав в них 116 (46+70 по системе "гол+пас") очков.

При этом Григоренко имеет богатый опыт выступления и в НХЛ: с 2013 по 2015 годы он играл за "Баффало", с 2015 по 2017 – за "Колорадо".

В составе ЦСКА спортсмен стал обладателем Кубка Гагарина (2018/19), а в составе российской сборной – олимпийским чемпионом (2018).

хоккей НХЛ

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