СМИ сообщили о переговорах "Локомотива" с Валерием Карпиным

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Московский ФК "Локомотив" рассматривает кандидатуру Валерия Карпина в качестве нового главного тренера команды.

Как сообщает Tuttomercatoweb, переговоры между клубом и специалистом шли на протяжении нескольких недель.

Ранее генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе заявлял, что совет директоров рассмотрит нескольких кандидатов, включая нынешнего наставника команды Юрия Семина, у которого срок контракта истекает 31 мая.

В настоящее время Карпин является главным тренером "Ростова". До этого он работал генеральным директором и тренером московского "Спартака", с которым два раза выигрывал серебряные медали чемпионата России, позднее тренировал испанскую "Мальорку" и клуб Футбольной национальной лиги армавирское "Торпедо".

Семин неоднократно возглавлял "Локомотив" - с 1986 по 1990, с 1992 по 2005, в 2009-2010 годах, а также с 2016 года и по настоящий момент. С ним "Локомотив" становился чемпионом России в 2002, 2004 годах и в сезоне-2017/18.