НХЛ отклонила контракт "Коламбуса" с россиянином Григоренко

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Национальная хоккейная лига (НХЛ) не утвердила соглашение клуба "Коламбус" с российским нападающим Михаилом Григоренко.

"Контракт был отклонен НХЛ из-за недопонимания в отношении окна регистрации. Мы связались с лигой и Дэном Мильштейном, агентом Григоренко, и контракт будет подан на регистрацию 1 июля", - говорится в заявлении клуба.

Накануне сообщалось, что "Коламбус" подписал контракт с Григоренко, рассчитанный на год.

Предыдущим клубом 25-летнего Григоренко был московский ЦСКА, цвета которого он защищал с 2017 года. При этом Григоренко имеет богатый опыт выступления и в НХЛ: с 2013 по 2015 годы он играл за "Баффало", с 2015 по 2017 – за "Колорадо".