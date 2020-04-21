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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:12

Чемпионку России по велоспорту дисквалифицировали на четыре года

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало велосипедистку Александру Гончарову за нарушение антидопинговых правил.

"РУСАДА приняло решение дисквалифицировать спортсменку Александру Гончарову (велоспорт) на четыре года за нарушение п. 2.1 Общероссийских антидопинговых правил (наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена - ИФ)" - говорится в сообщении пресс-службы РУСАДА.

Срок наказания велогонщицы исчисляется с 9 сентября 2019 года.

Гончарова 29 июня завоевала золото чемпионата России в групповой гонке.

велоспорт

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