Ян Непомнящий выиграл во втором туре онлайн-супертурнира

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Ян Непомнящий одержал победу в рамках второго тура онлайн-супертурнира Magnus Carlsen Invitational.

Во втором туре соревнования он победил представителф Франции Максим Вашье-Лаграв – 3:2, вырвав победу на тай-брейке.

Ранее Непомнящий уступил американцу Фабиано Каруане.

Турнир проводит действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, который и сам в нем участвует.

Всего на Magnus Carlsen Invitational участвуют восемь гроссмейстеров. Они сыграют друг с другом по разу в круговом турнире, после чего четыре лучших разбиваются на полуфинальные пары, а их победители выходят в финал.

Каждый матч состоит из четырех 15-минутных партий плюс 10 добавленных секунд после каждого хода. Если четыре партии победителя не выявили, назначается тай-брейк. Он проходит в формате "армагеддона" - решающей партии, в которой белые фигуры имеют 5 минут, а черные - 4 минуты. В данном случае белым необходима победа, тогда как черным достаточно сыграть вничью.

Призовой фонд - $250000, эта сумма будет распределена между всеми участниками. Победитель получит $70000, финалист - $45000.