Магнус Карлсен победил Алирезу Фируджу на онлайн-супертурнире

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен одержал победу во втором туре организованного им онлайн-супертурнира Magnus Carlsen Invitational.

Его соперником был 16-летний иранский гроссмейстер Алиреза Фируджа. Обладатель мировой шахматной короны победил его со счетом 2,5:1,5.

Ранее Карлсен сенсационно проиграл Фирудже в финале онлайн-турнира Banter Blitz Cup.

Что касается турнира Magnus Carlsen Invitational, то для норвежца это вторая победа. В первом туре он одолел американца Хикару Накамуру – 3:2, вырвав победу на тай-брейке.

В другом матче второго тура Накамура взял верх над нидерландцем Анишем Гири - 2,5:1,5.

Турнир стартовал в субботу, в нем участвует восемь гроссмейстеров, включая россиянина Яна Непомнящего (проиграл в первом туре американцу Фабиано Каруане). Они сыграют друг с другом по разу в круговом турнире, после чего четыре лучших разбиваются на полуфинальные пары, а их победители выходят в финал.

Матч состоит из четырех 15-минутных партий плюс 10 добавленных секунд после каждого хода. Если четыре партии победителя не выявили, назначается тай-брейк. Он проходит в формате "армагеддона" - решающей партии, в которой белые фигуры имеют 5 минут, а черные - 4 минуты. В данном случае белым необходима победа, тогда как черным достаточно сыграть вничью.