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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:02

Кокорин допустил, что продолжит карьеру за рубежом

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин, на правах аренды выступающий в "Сочи", не исключает, что может перейти в иностранный клуб.

"Конечно, не исключаю", - сказал Кокорин в интервью Bobsoccer.

"Все может быть", - отметил он.

Кокорин подписал арендное соглашение с "Сочи" в январе нынешнего года. За несколько месяцев до этого он вместе с другим футболистом, Павлом Мамаевым, освободился из колонии, где они отбывали наказание за драки в центре Москвы.

футбол Александр Кокорин

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