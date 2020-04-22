Карпин опроверг сведения о переговорах с "Локомотивом"

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Главный тренер футбольного клуба "Ростов" (Ростов-на-Дону) Валерий Карпин назвал не соответствующей действительности информацию о переговорах с московским "Локомотивом".

"У меня пятилетний контракт с "Ростовом". Пока Арташес Владимирович (президент клуба Арутюнянц – ИФ) здесь, никуда я не денусь. В Ростове, начиная от города и заканчивая клубом, меня все устраивает. Не знаю, что может повлиять на мое решение отсюда уйти", - сказал Карпин в интервью каналу "Футбольный Биги" на YouTube.

"Я не понимаю, откуда это вообще берется", - посетовал Карпин, назвав слух дикостью.

Информацию о его переговорах с "Локомотивом" ранее распространило итальянское издание Tuttomercatoweb.