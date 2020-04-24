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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:06

ФИФА выделит национальным федерациям $150 млн

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Международная федерация футбола (ФИФА) направит $150 млн ассоциациям, которые понесли финансовые потери из-за приостановления национальных чемпионатов.

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"ФИФА выплатит все финансовые средства, причитающиеся ассоциациям-членам на 2019 и 2020 годы, в ближайшие дни в качестве первого шага Плана оказания помощи футбольному сообществу, пострадавшему от пандемии COVID-19. В общей сложности около $150 млн будут распределены между 211 национальными футбольными руководящими органами по всему миру", - говорится в сообщении пресс-службы ФИФА

Глава ФИФА Джанни Инфантино отмечает, что "эта пандемия вызвала беспрецедентные проблемы для всего футбольного сообщества". По его словам, "как мировой руководящий орган, ФИФА обязана поддерживать тех, кто сталкивается с острыми потребностями".

"Наша поддержка начинается с предоставления немедленной финансовой помощи нашим ассоциациям-членам, многие из которых испытывают серьезные финансовые трудности. Это первый шаг далеко идущего плана финансовой помощи, который мы разрабатываем, чтобы отреагировать на чрезвычайную ситуацию во всем футбольном сообществе. Вместе с нашими заинтересованными сторонами мы оцениваем потери и работаем над наиболее подходящими и эффективными инструментами для реализации других этапов этого плана помощи", - добавил он.

ФИФА выделит $500 тыс. каждой ассоциации-члену в ближайшие дни.

"В настоящее время завершается работа над следующими этапами плана, о которых будет сообщено в надлежащее время", - сообщает пресс-служба ФИФА.

футбол ФИФА

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