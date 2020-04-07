ФИФА призвала продлить истекающие контракты игроков из-за коронавируса

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Международная федерация футбола (ФИФА) выступила с рекомендацией пролонгировать истекающие в конце сезона соглашения с игроками на срок продления национальных чемпионатов, приостановленных из-за пандемии коронавируса.

"Контракты, срок которых истекает в конце сезона, а дата окончания совпадает с окончанием сезона, предлагается продлить до реального завершения сезонов, которые приостановлены в большинстве стран", - говорится в заявлении ФИФА, текст которого опубликован на сайте организации.

"Аналогичный принцип применяется к контрактам, которые должны начаться в начале нового сезона. Это означает, что вступление в силу таких контрактов откладывается до фактического начала следующего сезона", - отмечается там же.

ФИФА также разрешит перенести сроки начала и окончания трансферных окон в национальных чемпионатах так, чтобы они прошли после окончания текущего сезона и перед стартом следующего.

Пандемия коронавируса парализовала мировой спорт: многие международные и национальные турниры перенесены или отменены. В чемпионатах стран по футболу были объявлены паузы на неопределенный срок.